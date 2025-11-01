Provincias

JCE realiza “Taller Voces e Identidad” en Santiago de los Caballeros

prensa
Por: prensa
0

Santiago de los Caballeros. – La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Derechos Humanos, que coordina la miembro titular, Hirayda Marcelle Fernández, realizó el “Taller Voces e Identidad», dirigido a niños y niñas como parte de la promoción de la identidad dominicana.

En la actividad estuvieron presentes, el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, la miembro titular Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, el rector del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC), Felipe Carvajal de los Santos, la miembro suplente María Estela de León Veloz; Argentina Sosa, técnico del nivel primario de la Regional del Ministerio de Educación en Santiago.

Además, Haime Thomas Frías Carela, presidente de la Junta Electoral de Santiago de los Caballeros, José Nicolás Cantisano Rojas y Santiago Nolasco Núñez Santana, miembros de la Junta Electoral de esta ciudad, Clara Elena Castellanos Thomas, secretaria administrativa, así como María Luisa Victoria, en representación de la miembro titular, Dolores Fernández Sánchez, y Alejandrina de Leones, suplente 3era. Oficialía Civil de Santiago, en representación del miembro titular Rafael A. Vallejo Santelises.

Durante la actividad, Fernández Guzmán destacó que la iniciativa se realiza con un propósito humano-educativo de acompañar a los niños y niñas en el reconocimiento y valoración de la identidad como un derecho fundamental.

Añadió que la misma nace del firme compromiso de fortalecer la ciudadanía desde sus raíces más tempranas, la cual es la infancia.

Informó que estos talleres se realizan de manera simultánea los días jueves y viernes destinados a niños y niñas de primero, segundo y tercero de primaria con edades entre 6 y 9 años en 13 centros educativos de Santiago.

“La identidad no es solo un nombre en un documento. Es una historia, una voz, un origen, una pertenencia”, destacó Fernández Guzmán en el acto celebrado en la Escuela República de Venezuela.

Indicó que desde la JCE como garante del Registro Civil y la identidad asumen con responsabilidad el compromiso de fortalecer la conciencia sobre este derecho desde las primeras etapas de la vida tras señalar que la educación en derechos no comienza en la adultez, sino que se construye desde la infancia cuando se enseña a cada niño/a que su nombre, su familia, su historia y su voz merecen respeto y reconocimiento.

En tanto, Argentina Sosa, técnico del nivel primario de la Regional del Ministerio de Educación en Santiago, durante sus palabras de bienvenida agradeció la iniciativa y reafirmó el compromiso que tienen de fomentar la identidad tras señalar que desde temprana edad trabajan con los niños y niñas en este aspecto.

“Taller Voces e Identidad”

Durante los talleres se ofrece herramientas pedagógicas, lúdicas y creativas para que los/as docente puedan transmitir a los demás pequeños el valor de tener una identidad reconocida, respetada y celebrada.

Fueron impartidos en los centros La Salle Santo Hermano Miguel, Instituto Iberia, Escuela Francisca María Pérez, Instituto para el Desarrollo Integral Da Vinci, Colegio Dominicano, Escuela Eugenio Dechamps, Escuela Ana Josefa Jiménez, Colegio Mis Pasitos, Instituto Evangélico, Instituto de Estudios Avanzados (IEA), Centro de Educativo María Eugenia Hernández, Escuela Ovidio Paulino.

 

spot_img
Artículo anterior
Abinader declara emergencia nacional por daños de tormenta Melissa
Artículo siguiente
Rusia respalda a Venezuela ante agresiones de EE.UU.
prensa
prensahttps://loultimodigital.com/
ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
0FansMe gusta
0SeguidoresSeguir
51SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
1,990SuscriptoresSuscribirte
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Más popular

Cargar más

Comentarios Recientes

Junior silfa en Cuando falta política pública, la lluvia gobierna
Luis NOVA en Bloque Social Demócrata proclama a Leonel Fernández candidato presidencial
M en Homenaje a Franklin Guerrero: la cámara que nunca calla
Francisco en David Collado y Leonel Fernández lideran sondeo electoral en WhatsApp
Ramón Mercedes en Reconocimiento de los Derechos de la Persona ante la Corte Penal Internacional
Cocodrilo en Obispos Haití ven hay abuso contra connacionales en RD
Ramón De Los Santos en Noemí Matos resalta la trayectoria de César Tavárez en el PLD y su candidatura al Comité Central
HECTOR ROMERO en Dio Astacio y el Nuevo Santo Domingo Este
Belkis Estrella en Surun interpone recurso de reconsideración en contra Estación de Combustibles en SDE
Colón hunde a la Alcaldía SDE al decir que se han comprado contenedores con dinero de aportes. – Gala Oriental en Jesús Colón: La mitad de los contenedores se han comprado con dinero aportado por personas interesadas en resolver el problema de los desechos sólidos
Roberto J Guerra en Es dominicano principal líder ocupación universidad Columbia
Liga las palmas en Lobos campeones de la quinta temporada de la LVP
jose en La Serpiente y Don Dinero
Anthony perez en OPINION: La elección por encuestas
César Rincón Tejeda en Juan Rosa agradece a su equipo y traza estrategias elecciones SDE
Siguen las tensiones por el territorio Esequibo, tras convocatoria al referéndum - venezuela comenta en Siguen las declaraciones cruzadas entre Venezuela y Guyana
Zoraya en Daneris Santana y Josefa Soto lideran campaña contra el dengue en barrio Vietnam, Los Mina
Geidy triunfel en CODEX anuncia apoyo a precandidato a diputado Gregorio Morrobel
Juan David Bidó peña en Organización anuncia protestas contra los «abusos» del Gobierno
Rafael Cruz en Motivos de suspensión y cancelación de licencia de conducir
zoritoler imol en Las Tragedias Migratorias del Mar Mediterráneo
zoritoler imol en De Cristóbal Colón hasta Joaquín Balaguer
zoritoler imol en Presentarán documental “Caamaño. Militar a Guerrillero” en el parque Independencia
zoritoler imol en P. RICO: Repatrian 44 de RD viajaban en yolas interceptadas costa oeste
zoritoler imol en Comunidad acoge con regocijo propuesta aspirante a diputado Henry Abreu
zoritoler imol en Destacan la Inteligencia Artificial como herramienta para personalizar el aprendizaje
zoritoler imol en Concluye diplomado sobre Derecho Migratorio Americano y Europeo
zoritoler imol en 3 excelentes motivos para emprender según Daniel Suero Alonso
zoritoler imol en Leandro González asegura PLD no ha fijado posición sobre SDN
zoritoler imol en EN VIVO: Audiencia preliminar caso Jean Alain Rodríguez
zoritoler imol en SDN: UMI anuncia apoyo a candidato diputado FP Víctor Pavón
zoritoler imol en Madonna en cuidados intensivos por infección bacteriana; suspende gira
zoritoler imol en Club Villa Faro agradece reconocimiento de la Unión Deportiva
zoritoler imol en Hospital Gautier egresa adolescente reimplanta mano amputada
zoritoler imol en Advierte abandono a comunidad del exterior marcará derrota PRM
zoritoler imol en Jóvenes reciben préstamos para sus emprendimientos en feria
zoritoler imol en Doce equipos participan en fogueo distrital; Halcones más destacados
zoritoler imol en FP pide JCE poner en agenda denuncias sobre compra de opositores
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Gregorio Cisneros peralta en Asesinan a la influencer Chantal Jiménez
Dany LENDYS Doc en Padre Gregorio Alegria, un misionero español que ayuda a los necesitados
Guaji en «Fernando Mieses: un apasionado del deporte y un ser humano excepcionalmente amable»
Marylin en Sunilda Calderón: una líder comunitaria en busca de un cambio político real
Carlos asoraled en Como se eleva un caso a juicio en la Corte Penal Internacional
Geidy Oleaga en 18 de la Dirección Central FP apoyan precandidatura Morrobel a diputado
Carlos perez en TJ López sorprende sus fanáticos con nuevo tema «Pa’ prendela»
Fanny en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Anelle P. Fdez. en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Laiz en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Chemo Jimenez en El pique del presidente
Maury en OPINION: Injustos comentarios sobre «tranque» en PRM NY
Robert Mercedes en Ve el doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY
spot_img
Lo Último Digital, es un periódico comprometido con la verdad, que informa con objetividad y responsabilidad para mantener a la sociedad bien informada.

SÍGUENOS

Contacto con: loultimodigital@gmail.com

Tel: 809-434-6895

@2025 - Todos los derechos reservados. Loultimodigital.com | Diseñado por Gelisweb.com | Política de Privacidad