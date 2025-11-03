Internacionales

Inteligencia artificial en América Latina: entre el potencial tecnológico y la omisión política

prensa
Por: prensa
0

Por Araceli Aguilar Salgado

“La tecnología por sí sola no basta. También tenemos que poner el corazón.” Jane Goodall

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las fuerzas transformadoras más poderosas del siglo XXI. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, su desarrollo se encuentra atrapado entre el entusiasmo discursivo y la omisión estructural. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, presentado por la CEPAL y el CENIA de Chile, revela una región que adopta la IA con dinamismo, pero que enfrenta brechas críticas en talento, inversión y gobernanza. Este ensayo propone una lectura crítica del informe, subrayando que, sin voluntad política, justicia digital y enfoque ético, la IA corre el riesgo de reproducir las desigualdades que prometía superar.

Un mapa fragmentado: pioneros, adoptantes y exploradores

El ILIA clasifica a los países en tres niveles de madurez: pioneros (Chile, Brasil, Uruguay), adoptantes (Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana) y exploradores, que representan más de un tercio de la región. Esta segmentación revela una fractura tecnológica que no solo es técnica, sino política. Los países pioneros han logrado articular estrategias nacionales, mejorar la conectividad y atraer talento. Pero los exploradores enfrentan ecosistemas incipientes, sin infraestructura ni políticas públicas robustas. La IA, en este contexto, no es una herramienta democratizadora, sino un reflejo de las desigualdades históricas.

Talento en fuga: el déficit que paraliza la innovación

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la acelerada fuga de especialistas en IA y la escasa formación avanzada. Desde 2022, la brecha de talento respecto al promedio mundial se ha ensanchado. Sin capital humano capacitado, no hay soberanía tecnológica ni posibilidad de innovación local. La región necesita invertir en educación científica, crear incentivos para retener talento y fomentar redes de colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas. De lo contrario, la IA será importada, no creada.

Inversión: el abismo entre discurso y acción

América Latina representa el 6,6% del PIB global, pero recibe apenas el 1,12% de la inversión mundial en IA. Esta subinversión limita severamente la capacidad de escalar iniciativas productivas, tecnológicas e innovadoras. José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, advierte que la IA puede ser un motor para superar las trampas del desarrollo, pero solo si se articula con políticas de desarrollo productivo. La pregunta crítica es: ¿por qué los gobiernos no actúan con urgencia frente a esta evidencia?

Gobernanza: entre la intención y la omisión

Aunque varios países han desarrollado estrategias nacionales de IA, la mayoría carece de mecanismos de implementación efectivos, financiamiento adecuado y sistemas de evaluación de impacto. Además, se observa una preocupante ausencia de enfoques ambientales y de equidad de género. La gobernanza tecnológica no puede ser neutra. Debe ser ética, inclusiva y centrada en las personas. Como señala Álvaro Soto, Director del ILIA: “Los países tienen mucho interés, pero ningún sentido de urgencia.” La IA no puede esperar.

Una brújula para el desarrollo justo

El ILIA 2025 se consolida como una herramienta esencial para guiar decisiones de política basadas en evidencia. Pero la evidencia, sin acción, es solo diagnóstico. América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de convertir la IA en una palanca de transformación social, económica y cultural. Para ello, se requiere voluntad política, inversión estratégica y una visión humanista que coloque la dignidad en el centro de la innovación.

“La inteligencia artificial puede convertirse en un motor para superar las trampas del desarrollo de América Latina y el Caribe. Pero para ello es indispensable articular las políticas de digitalización con las políticas de desarrollo productivo.” José Manuel Salazar-Xirinachs, CEPAL

Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com

spot_img
Artículo anterior
El voto de la inclusión, dignidad, prosperidad, solidaridad y democracia
Artículo siguiente
Toros del Este frenan mala racha de Estrellas con jonrones de Lantigua y Campero
prensa
prensahttps://loultimodigital.com/
ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
0FansMe gusta
0SeguidoresSeguir
51SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
1,990SuscriptoresSuscribirte
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Más popular

Cargar más

Comentarios Recientes

Junior silfa en Cuando falta política pública, la lluvia gobierna
Luis NOVA en Bloque Social Demócrata proclama a Leonel Fernández candidato presidencial
M en Homenaje a Franklin Guerrero: la cámara que nunca calla
Francisco en David Collado y Leonel Fernández lideran sondeo electoral en WhatsApp
Ramón Mercedes en Reconocimiento de los Derechos de la Persona ante la Corte Penal Internacional
Cocodrilo en Obispos Haití ven hay abuso contra connacionales en RD
Ramón De Los Santos en Noemí Matos resalta la trayectoria de César Tavárez en el PLD y su candidatura al Comité Central
HECTOR ROMERO en Dio Astacio y el Nuevo Santo Domingo Este
Belkis Estrella en Surun interpone recurso de reconsideración en contra Estación de Combustibles en SDE
Colón hunde a la Alcaldía SDE al decir que se han comprado contenedores con dinero de aportes. – Gala Oriental en Jesús Colón: La mitad de los contenedores se han comprado con dinero aportado por personas interesadas en resolver el problema de los desechos sólidos
Roberto J Guerra en Es dominicano principal líder ocupación universidad Columbia
Liga las palmas en Lobos campeones de la quinta temporada de la LVP
jose en La Serpiente y Don Dinero
Anthony perez en OPINION: La elección por encuestas
César Rincón Tejeda en Juan Rosa agradece a su equipo y traza estrategias elecciones SDE
Siguen las tensiones por el territorio Esequibo, tras convocatoria al referéndum - venezuela comenta en Siguen las declaraciones cruzadas entre Venezuela y Guyana
Zoraya en Daneris Santana y Josefa Soto lideran campaña contra el dengue en barrio Vietnam, Los Mina
Geidy triunfel en CODEX anuncia apoyo a precandidato a diputado Gregorio Morrobel
Juan David Bidó peña en Organización anuncia protestas contra los «abusos» del Gobierno
Rafael Cruz en Motivos de suspensión y cancelación de licencia de conducir
zoritoler imol en Las Tragedias Migratorias del Mar Mediterráneo
zoritoler imol en De Cristóbal Colón hasta Joaquín Balaguer
zoritoler imol en Presentarán documental “Caamaño. Militar a Guerrillero” en el parque Independencia
zoritoler imol en P. RICO: Repatrian 44 de RD viajaban en yolas interceptadas costa oeste
zoritoler imol en Comunidad acoge con regocijo propuesta aspirante a diputado Henry Abreu
zoritoler imol en Destacan la Inteligencia Artificial como herramienta para personalizar el aprendizaje
zoritoler imol en Concluye diplomado sobre Derecho Migratorio Americano y Europeo
zoritoler imol en 3 excelentes motivos para emprender según Daniel Suero Alonso
zoritoler imol en Leandro González asegura PLD no ha fijado posición sobre SDN
zoritoler imol en EN VIVO: Audiencia preliminar caso Jean Alain Rodríguez
zoritoler imol en SDN: UMI anuncia apoyo a candidato diputado FP Víctor Pavón
zoritoler imol en Madonna en cuidados intensivos por infección bacteriana; suspende gira
zoritoler imol en Club Villa Faro agradece reconocimiento de la Unión Deportiva
zoritoler imol en Hospital Gautier egresa adolescente reimplanta mano amputada
zoritoler imol en Advierte abandono a comunidad del exterior marcará derrota PRM
zoritoler imol en Jóvenes reciben préstamos para sus emprendimientos en feria
zoritoler imol en Doce equipos participan en fogueo distrital; Halcones más destacados
zoritoler imol en FP pide JCE poner en agenda denuncias sobre compra de opositores
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Gregorio Cisneros peralta en Asesinan a la influencer Chantal Jiménez
Dany LENDYS Doc en Padre Gregorio Alegria, un misionero español que ayuda a los necesitados
Guaji en «Fernando Mieses: un apasionado del deporte y un ser humano excepcionalmente amable»
Marylin en Sunilda Calderón: una líder comunitaria en busca de un cambio político real
Carlos asoraled en Como se eleva un caso a juicio en la Corte Penal Internacional
Geidy Oleaga en 18 de la Dirección Central FP apoyan precandidatura Morrobel a diputado
Carlos perez en TJ López sorprende sus fanáticos con nuevo tema «Pa’ prendela»
Fanny en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Anelle P. Fdez. en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Laiz en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Chemo Jimenez en El pique del presidente
Maury en OPINION: Injustos comentarios sobre «tranque» en PRM NY
Robert Mercedes en Ve el doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY
spot_img
Lo Último Digital, es un periódico comprometido con la verdad, que informa con objetividad y responsabilidad para mantener a la sociedad bien informada.

SÍGUENOS

Contacto con: loultimodigital@gmail.com

Tel: 809-434-6895

@2025 - Todos los derechos reservados. Loultimodigital.com | Diseñado por Gelisweb.com | Política de Privacidad