Imponen 10 años de prisión a dos hombres por fraude digital

SANTO DOMINGO .- Un tribunal condenó a diez años de prisión a dos hombres acusados de formar parte de una red de fraude digital que cometió estafas por más de 10.6 millones de pesos a través de maniobras digitales bancarias.

Ismael Lorenzo Sánchez y Jeisson Valdez Rosario enviaban notificaciones y alertas falsas mediante correos electrónicos. Una vez las víctimas ingresaban sus datos personales y bancarios en sitios falsos, los procesados los utilizaban para solicitar duplicados de tarjetas SIM en las compañías telefónicas correspondientes. Posteriormente, con la información sustraída, accedían ilícitamente a los servicios de internet banking y realizaban transferencias a cuentas de terceros, suplantando la identidad de los usuarios afectados, detalla la acusación fundamentada por la procuradora fiscal Ofil Féliz Campusano.

A los procesados, además, le fue impuesto el pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos así como el pago por indemnización de RD$200,000 a una víctima y de RD$1,000,000 divididas a partes iguales a favor de dos entidades bancarias.

Durante el juicio, la fiscal Francheska Alcántara expuso que en noviembre de 2024 los condenados fueron arrestados en flagrante delito en una sucursal de una compañía telefónica, donde intentaban obtener el duplicado de un chip que no les pertenecía, utilizando un poder notarial falsificado.

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, presidido por la jueza Leonarda Quezada e integrado por las magistradas Flor Batista y Clara Yoselin Rivera, acogió en su totalidad la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que tipificó los hechos como asociación de malhechores, acceso ilícito y obtención ilícita de fondos, delitos contemplados y sancionados por los artículos 4, 5, 6 y 14 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Los procesados cumplirán la condena en el Centro de Privación de Libertad La Victoria, en Santo Domingo Norte.