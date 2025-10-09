HATO MAYOR: Detienen hombre habría asesinato expareja

HATO MAYOR.- Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y de la Policía Preventiva del departamento policial de Hato Mayor detuvieron a un hombre de nacionalidad haitiana por su presunta responsabilidad en la muerte de su expareja sentimental, informó este miércoles la Policía.

El detenido, Anorld Volcy, de 45 años, era buscado por la muerte de su expareja Moselene Lorence, de 42 años, cuyo cadáver fue encontrado este martes 7 de octubre en unos matorrales del sector La Piñita, en el municipio de El Valle, en Hato Mayor.

De acuerdo con las primeras investigaciones, «el hecho habría ocurrido por motivos pasionales», indicó la Policía en su comunicado.

Al arrestado, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes, se le ocuparon un bolso, dos celulares de distintas marcas y un cargador.