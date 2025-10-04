Gobierno inaugura extensión del ITLA en San Francisco de Macorís

La nueva instalación tiene una inversión conjunta entre el INDOTEL y el ITLA de 25 millones y brindará una oferta tecnológica de alto impacto para la región Nordeste

San Francisco de Macorís. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) dejaron inaugurado este viernes en el municipio de San Francisco de Macorís, providencia Duarte, un nuevo Centro INDOTEL-ITLA, que servirá como extensión de la institución educativa, con el objetivo de fomentar la capacitación y la formación de jóvenes de esta demarcación en habilidades digitales en diferentes áreas tecnológicas.

Este nuevo espacio fue desarrollado en alianza entre el órgano regulador de las telecomunicaciones y el referido centro de formación tecnológica como parte de la visión del Gobierno de convertir a República Dominicana en un referente regional en formación técnica, innovación y transformación digital.

El acto inaugural estuvo dirigido por encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, y el rector del ITLA, Rafael Féliz García, quienes destacaron el impacto de la obra en la formación tecnológica de los munícipes, la cual fue ejecutada mediante una inversión entre el INDOTEL y el ITLA ascendente a 25 millones de pesos.

Al encabezar el acto en representación del presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza subrayó que una de las metas del Gobierno en materia educativa es elevar la formación tecnológica de la población para potenciar la empleabilidad y garantizar que más dominicanos puedan insertarse en la economía digital.

“Este esfuerzo permitirá que la región nordeste avance en los proyectos de desarrollo tecnológico que nos hemos propuesto. Con el apoyo del ITLA y el INDOTEL, reafirmamos que somos un solo Gobierno con una sola visión, consolidada en estos cinco años de gestión del presidente Luis Abinader, de cara a un primer período de ocho años que garantizará más oportunidades y una mejor República Dominicana”, afirmó Paliza.

Durante el evento, Gómez Mazara puntualizó que de este centro tendrá un impacto en esta provincia, lo que se traduce en un símbolo de cambio, progreso y oportunidades para los jóvenes de San Francisco de Macorís y sus zonas aledañas.

El funcionario de las telecomunicaciones aseguró que el INDOTEL está comprometido con impulsar junto al ITLA la formación tecnológica de la juventud dominicana y así facilitar su acceso al mercado laboral.

“Yo quiero que ustedes sepan, que, en la línea de cumplimiento de responsabilidad con democratizar el acceso a la formación tecnológica, que este año y el año que viene el INDOTEL y el ITLA van a entregar 7 nuevos centros a la República Dominicana”, puntualizó.

Asimismo, el titular del órgano regulador de las telecomunicaciones afirmó que la institución entregará 10 mil becas para formación en áreas STEM para los jóvenes de la provincia nordestana.

De su lado, el rector Féliz García destacó la visión del presidente Abinader de llevar la educación tecnológica a cada rincón del país, y subrayó la importancia de esta nueva extensión en la transformación productiva del Nordeste.

“Esta sede en San Francisco de Macorís representa un paso firme hacia una educación inclusiva y orientada al futuro. Aquí ofreceremos una oferta académica adaptada a las dinámicas productivas de la región, con programas en inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo de software, ciberseguridad, redes de información y multimedia, enfocados en sectores estratégicos como el agro, la manufactura, el turismo industrial y las PYMES exportadoras”, expresó Féliz García.

El nuevo centro académico cuenta con cinco aulas tecnológicas, tres de ellas equipadas por INDOTEL con pantallas inteligentes para clases interactivas y transmisiones en vivo; una biblioteca con estaciones de trabajo, y espacios adecuados para la investigación y el estudio colaborativo.

En total, la infraestructura tiene capacidad para acoger hasta 150 estudiantes de manera simultánea, lo que permitirá que unas 6,000 personas al año puedan formarse en carreras cortas, diplomados, talleres y microcredenciales altamente especializadas, alineadas con las necesidades del mercado laboral local y nacional.

La oferta formativa del nuevo Centro INDOTEL- ITLA incluye programas diseñados para responder a las demandas tecnológicas del entorno, tales como ciencia de datos aplicada al agro y la industria, inteligencia artificial para mantenimiento predictivo y analítica empresarial, desarrollo de software para pequeñas empresas y gobiernos locales, ciberseguridad en entornos físicos y en la nube, redes de información para sectores productivos y servicios públicos, así como multimedia orientada al marketing territorial, el diseño gráfico y la exportación.

Con esta nueva sede, el ITLA y el INDOTEL contribuyen a fortalecer la competitividad regional, proyectando a la provincia como un referente en la adopción de tecnologías aplicadas al desarrollo sostenible y a la transformación de los sectores estratégicos que impulsan su crecimiento.

La extensión del ITLA en San Francisco de Macorís se suma a las ya existentes en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santiago, San Pedro de Macorís, Bonao, Moca, Monte Plata, Nagua y Pedernales, ampliando así la cobertura educativa tecnológica a nivel nacional.

En la inauguración estuvieron el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero; el alcalde del municipio San Francisco de Macorís, Alex Díaz; la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortés; el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Andrés Cuento; el miembro del Consejo Directivo del INDOTEL, Juan Taveras Hernández, entre otros invitados especiales.