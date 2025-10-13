Santo Domingo, 13 de octubre de 2025. – El próximo martes 14 de octubre a las 7:00 p.m. se celebrará la conferencia virtual titulada «El Estado Global de la Democracia 2025: Democracia en Movimiento. Caso República Dominicana», a cargo de Nicolás Liendo, oficial de programa de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Esta actividad está siendo organizada por el Instituto Dominicano de Derecho Procesal y la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El evento abordará los principales hallazgos y tendencias del panorama mundial de la democracia, con énfasis en la situación actual y los desafíos en la República Dominicana. El objetivo es fomentar el análisis crítico y el diálogo nacional sobre el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país caribeño, en el marco del informe global producido por IDEA Internacional.

La conferencia cuenta con el respaldo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y es parte de las actividades por el 30.º aniversario de IDEA Internacional

La actividad es de acceso libre y gratuita para todo público. Los interesados pueden participar a través de la plataforma Google Meet , remitiendo su solicitud por los medios del instituto.