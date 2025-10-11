Dr. Carlos Valcácer aclara supuesto allanamiento a Jochy Gómez

Santo Domingo. – El abogado Carlos Valcácer aclaró que no se produjo ningún allanamiento en la residencia de Jochy Gómez, sino una diligencia de incautación provisional realizada por el Ministerio Público como parte de una investigación en curso.

Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, que coordina el periodista Julio Martínez Pozo, Valcácer explicó que la acción del Ministerio Público buscaba incautar el inmueble donde reside Gómez, bajo el argumento de que podría estar vinculado a un proceso de decomiso dentro de una acusación que se prepara.

“Fue una visita en diligencia de incautar el inmueble donde él vive. El Ministerio Público pretende involucrarlo dentro de la investigación y la acusación que se avecina en camino al decomiso”, indicó Valcácer.

El jurista detalló que la medida fue autorizada por la misma jueza de instrucción que había sido recusada previamente, pero que la incautación es judicial y será litigada durante el conocimiento del fondo del proceso.

Valcácer comparó la situación con el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, en el que también se dispuso la presencia de un guardián en los inmuebles incautados.

No obstante, señaló que existe un déficit procesal en la actuación del Ministerio Público, debido a que ya se venció el plazo de la investigación, lo que podría afectar la validez de la diligencia realizada.

“A la Procuraduría se le venció el plazo. No pueden entrar en una incautación con el plazo ya cerrado de la investigación”, subrayó.

El abogado sostuvo que, aunque el Código Procesal Penal permite al Ministerio Público solicitar una intimación para reabrir el plazo, no puede ejecutar nuevas medidas de coerción ni diligencias procesales mientras no lo haya hecho formalmente.

Finalmente, Valcácer criticó que las autoridades pidieran complejidad del caso y luego no presentaran acusación en el tiempo otorgado, lo que, a su entender, prolonga innecesariamente los procesos judiciales y genera distorsiones en la percepción de justicia.