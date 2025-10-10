Denuncian que campo de golf contamina ríos en Pedro Brand

Santo Domingo.– Organizaciones comunitarias del Distrito Municipal La Cuaba, en el municipio de Pedro Brand, denunciaron este viernes que los ríos Matua e Higüero están siendo contaminados desde que el campo Vistas Golf Country Club inició sus operaciones en abril de 2022.

Los comunitarios de los parajes Pedregal, Los Aguacates, Salamanca, La Malenita e Higüero Abajo afirmaron que la extracción excesiva de agua y los desechos provenientes del campo de golf han causado graves daños ambientales, provocando una sequía inusual en los afluentes de la zona.

Ante esta situación, las juntas de vecinos solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar una investigación urgente para evitar que continúe el deterioro de la biodiversidad en las comunidades afectadas.

Asimismo, pidieron a las autoridades presentar los permisos ambientales que autorizan las operaciones del Vistas Golf Country Club, ubicado en el kilómetro 7 de la avenida Circunvalación Norte, en Santo Domingo.

Los denunciantes también advirtieron que la contaminación está afectando la agricultura local y el hábitat de las familias que residen en los alrededores de los ríos Matua e Higüero, agravando las condiciones de vida de los comunitarios.