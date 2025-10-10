Opinión

Cooperativas en República Dominicana: situación actual y panorama regulatorio

prensa
Por: prensa
0

Por Leuddy Peralta

Las cooperativas han cobrado gran relevancia como instrumentos de inclusión financiera, desarrollo local y participación ciudadana en República Dominicana. Sin embargo, este crecimiento ha planteado retos importantes en términos de regulación, supervisión y gobernanza.

En la actualidad en país cuente con alrededor de 2,332 cooperativas registradas, de las cuales muchas se han incorporado recientemente (una proporción significativa en los últimos 3-4 años), estas acumulan activos que superan los RD$ 387,000 millones. Se estima que su actividad representa aproximadamente el 12 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Las cooperativas aparecen como una alternativa creciente para personas con menor acceso a servicios bancario tradicional, democratizando el acceso al crédito.

El movimiento cooperativo en República Dominicana está en un punto de inflexión. Se ha consolidado como actor importante en la economía social y financiera, con millones de asociados, activos crecientes, y capacidades de movilización de recursos considerables. Pero para que su aporte sea sostenible y seguro, se requiere modernizar su regulación, mejorar los mecanismos de supervisión, elevar los estándares de gobernanza y asegurar que todos los actores operen bajo reglas claras, equitativas y transparentes.

La aprobación de una nueva ley cooperativa, el uso extendido de tecnología de supervisión, y el fortalecimiento institucional serán claves para que el cooperativismo continúe siendo una pieza esencial del desarrollo social y económico dominicano.

El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo es el órgano rector del cooperativismo en RD. Fue creado por la Ley 31-63 del 25 de octubre de 1963. Tiene personalidad jurídica propia, patrimonio independiente, autonomía. Su mandato incluye fomentar, coordinar, supervisar, asesorar y fiscalizar el movimiento cooperativo.

La Ley 127-64 es la que establece el marco regulatorio sobre las Asociaciones Cooperativas, la norma 01-17, regula lo que tiene que ver con el régimen de prevención de lavado de activos (PLAFT) para cooperativas, además Se cuenta con regulaciones específicas para funcionamiento interno, fiscalización, intervención, liquidación, manuales de procedimientos, etc. Ejemplo: el reglamento para Ley 127-64.

El IDECOOP solo Monitorea en tiempo real: 49 cooperativas que cuentan con altos activos, usando un sistema informático basado en el modelo COSO, llamado Sistema de Evaluación Cualitativa de Control Interno (SEC). Esto permite detectar movimientos sospechosos, prevenir lavado de activos e identificar riesgos con mayor rapidez.

Es bueno recordar que en agosto del 2016 se aprobó y licito un software para el monitoreo en tiempo real de todas las cooperativas activas del país, un cambio de autoridades dejo este proyecto varado y abandonado a su suerte, sin supervisión constante no habrá regulación efectiva y eso le juega en contra al sector puesto que empresas solidas se ven involucradas en casos que podrían ser evitados con una supervisión efectiva, recordemos el reciente caso de coopherrera.

Esperemos que las nuevas autoridades del IDECOOP jueguen su papel y trabajen para lograr mejor supervisión y fiscalización de las cooperativas que en muchos casos se han convertido en negocios personales de los que la administran, llegando al punto de secuestrarlas y usarlas a su antojo en la búsqueda de sus objetivos personales.

Estamos a tiempo de lograr que este pujante sector se reencause y siga siendo sostén y ente de desarrollo de los asociados que en su mayoría son gente que quiere construir una mejor Republica Dominicana.

 

*Leuddy Peralta es abogado, comunicador y ex director de desarrollo y asistencia técnica del IDECOOP

 

spot_img
Artículo anterior
Putin evita valorar si Trump merece el Nobel de la Paz
Artículo siguiente
Abinader sale hacia México por compromisos familiares
prensa
prensahttps://loultimodigital.com/
ARTÍCULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
0FansMe gusta
0SeguidoresSeguir
51SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir
1,990SuscriptoresSuscribirte
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Más popular

Cargar más

Comentarios Recientes

Luis NOVA en Bloque Social Demócrata proclama a Leonel Fernández candidato presidencial
M en Homenaje a Franklin Guerrero: la cámara que nunca calla
Francisco en David Collado y Leonel Fernández lideran sondeo electoral en WhatsApp
Ramón Mercedes en Reconocimiento de los Derechos de la Persona ante la Corte Penal Internacional
Cocodrilo en Obispos Haití ven hay abuso contra connacionales en RD
Ramón De Los Santos en Noemí Matos resalta la trayectoria de César Tavárez en el PLD y su candidatura al Comité Central
HECTOR ROMERO en Dio Astacio y el Nuevo Santo Domingo Este
Belkis Estrella en Surun interpone recurso de reconsideración en contra Estación de Combustibles en SDE
Colón hunde a la Alcaldía SDE al decir que se han comprado contenedores con dinero de aportes. – Gala Oriental en Jesús Colón: La mitad de los contenedores se han comprado con dinero aportado por personas interesadas en resolver el problema de los desechos sólidos
Roberto J Guerra en Es dominicano principal líder ocupación universidad Columbia
Liga las palmas en Lobos campeones de la quinta temporada de la LVP
jose en La Serpiente y Don Dinero
Anthony perez en OPINION: La elección por encuestas
César Rincón Tejeda en Juan Rosa agradece a su equipo y traza estrategias elecciones SDE
Siguen las tensiones por el territorio Esequibo, tras convocatoria al referéndum - venezuela comenta en Siguen las declaraciones cruzadas entre Venezuela y Guyana
Zoraya en Daneris Santana y Josefa Soto lideran campaña contra el dengue en barrio Vietnam, Los Mina
Geidy triunfel en CODEX anuncia apoyo a precandidato a diputado Gregorio Morrobel
Juan David Bidó peña en Organización anuncia protestas contra los «abusos» del Gobierno
Rafael Cruz en Motivos de suspensión y cancelación de licencia de conducir
zoritoler imol en Las Tragedias Migratorias del Mar Mediterráneo
zoritoler imol en De Cristóbal Colón hasta Joaquín Balaguer
zoritoler imol en Presentarán documental “Caamaño. Militar a Guerrillero” en el parque Independencia
zoritoler imol en P. RICO: Repatrian 44 de RD viajaban en yolas interceptadas costa oeste
zoritoler imol en Comunidad acoge con regocijo propuesta aspirante a diputado Henry Abreu
zoritoler imol en Destacan la Inteligencia Artificial como herramienta para personalizar el aprendizaje
zoritoler imol en Concluye diplomado sobre Derecho Migratorio Americano y Europeo
zoritoler imol en 3 excelentes motivos para emprender según Daniel Suero Alonso
zoritoler imol en Leandro González asegura PLD no ha fijado posición sobre SDN
zoritoler imol en EN VIVO: Audiencia preliminar caso Jean Alain Rodríguez
zoritoler imol en SDN: UMI anuncia apoyo a candidato diputado FP Víctor Pavón
zoritoler imol en Madonna en cuidados intensivos por infección bacteriana; suspende gira
zoritoler imol en Club Villa Faro agradece reconocimiento de la Unión Deportiva
zoritoler imol en Hospital Gautier egresa adolescente reimplanta mano amputada
zoritoler imol en Advierte abandono a comunidad del exterior marcará derrota PRM
zoritoler imol en Jóvenes reciben préstamos para sus emprendimientos en feria
zoritoler imol en Doce equipos participan en fogueo distrital; Halcones más destacados
zoritoler imol en FP pide JCE poner en agenda denuncias sobre compra de opositores
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Wandy Casilla en «Wandy Casilla: El escultor que talla la historia de su cultura»
Gregorio Cisneros peralta en Asesinan a la influencer Chantal Jiménez
Dany LENDYS Doc en Padre Gregorio Alegria, un misionero español que ayuda a los necesitados
Guaji en «Fernando Mieses: un apasionado del deporte y un ser humano excepcionalmente amable»
Marylin en Sunilda Calderón: una líder comunitaria en busca de un cambio político real
Carlos asoraled en Como se eleva un caso a juicio en la Corte Penal Internacional
Geidy Oleaga en 18 de la Dirección Central FP apoyan precandidatura Morrobel a diputado
Carlos perez en TJ López sorprende sus fanáticos con nuevo tema «Pa’ prendela»
Fanny en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Anelle P. Fdez. en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Laiz en Efecto Protector de la D3 contra las Virosis Respiratorias
Chemo Jimenez en El pique del presidente
Maury en OPINION: Injustos comentarios sobre «tranque» en PRM NY
Robert Mercedes en Ve el doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY
spot_img
Lo Último Digital, es un periódico comprometido con la verdad, que informa con objetividad y responsabilidad para mantener a la sociedad bien informada.

SÍGUENOS

Contacto con: loultimodigital@gmail.com

Tel: 809-434-6895

@2025 - Todos los derechos reservados. Loultimodigital.com | Diseñado por Gelisweb.com | Política de Privacidad