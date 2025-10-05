Ciudad Judicial SDE inicia apertura por fases desde octubre de 2025

Santo Domingo Este. – El Poder Judicial anunció que la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este (SDE) abrirá sus puertas de manera gradual a partir del 27 de octubre de 2025, bajo un plan estructurado en cinco fases que se extenderá hasta febrero de 2026.

El proceso de apertura busca garantizar una transición ordenada y eficiente hacia el nuevo complejo judicial, que concentrará las principales jurisdicciones del municipio más poblado del país, fortaleciendo la accesibilidad y modernización del sistema de justicia.

Fase 0 – 27 de octubre de 2025

La primera etapa contempla un “soft opening” con la habilitación del Lobby, el Centro de Servicios Secretariales, y el Centro de Operaciones y de Citación/Notificación. También entrarán en funcionamiento los servicios de asistencia digital, autoservicio, conexión a audiencias virtuales, y un espacio de capacitación para usuarios y empleados judiciales.

Fase 1 – 17 de noviembre de 2025

Se realizará la primera apertura oficial para la jurisdicción civil y comercial, incluyendo servicios comunes de apoyo secretarial, jurisdiccional, salones de audiencias, monitoreo y control de gestión.

Fase 2 – 28 de noviembre de 2025

Entrará en operación la jurisdicción laboral, completando la implementación de los tribunales correspondientes a esta área.

Fase 3 – 8 de diciembre de 2025

Se consolidarán los Centros de Mediación y se habilitarán los Juzgados de Paz de la Segunda Circunscripción, como parte de los esfuerzos por fomentar métodos alternos de resolución de conflictos.

Fase 4 – 19 de enero de 2026

Comenzará la implementación completa de la jurisdicción penal, incluyendo el funcionamiento del Centro de Entrevistas.

Fase 5 – 13 de febrero de 2026

Culminará la apertura con la puesta en marcha de los tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (civil y penal), junto a los Juzgados de Paz de la Primera Circunscripción.

Con este calendario, el Poder Judicial dominicano reafirma su compromiso con la modernización de la justicia, la eficiencia institucional y la atención integral al ciudadano, posicionando a Santo Domingo Este como un referente en la gestión judicial del país.