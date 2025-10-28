ADOCCO somete Amparo contra SENASA por negar contratos y pagos a proveedores de salud

Santo Domingo, 28 de octubre del 2025.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, somete ante el Tribunal Superior Administrativo, TSA, una acción de Amparo contra el SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA, por incurrir en graves vulneraciones a derechos fundamentales y falta de transparencia en el manejo de la cosa pública en perjuicio de los derechos de la exponente, la audiencia fue fijada, para este jueves que contaremos a 30, en la modalidad virtual.

La organización de la sociedad civil que lucha contra la corrupción, solicitó al SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA el pasado 21 de septiembre del cursante año a través del SAIP, plataforma operada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEIG, las informaciones siguientes: Primero: Contrato de SENASA y la proveedora Khersum SRL y la relación de servicios brindados con sus respectivos reportes y pagos realizados de manera desagregada, durante la ejecución del mismo. Segundo: Contrato de SENASA y la proveedora My Care RD Telemedicina, Grupo Siulrod SRL, junto a la relación de servicios brindados con sus respectivos reportes y pagos realizados de manera desagregada, durante la ejecución del mismo. Tercero: Contrato de SENASA y la proveedora Punto Médico, Salud Bucal, Farma Card del Grupo Read y la relación de servicios brindados con sus respectivos reportes y pagos realizados de manera desagregada, durante la ejecución del mismo.

La respuesta ofrecida por la ARS pública, fue la siguiente: “La información requerida corresponde a información clasificada, conforme al Acto de Clasificación de Información del Seguro Nacional de Salud (SENASA), identificado con el número ACI-SNS-032021, el cual establece: RESUELVE PRIMERO: DECLARA COMO INFORMACIÓN RESERVADA Los Expedientes de contratos y tarifas suscritos con Prestadores de servicios de salud del seguro Nacional de salud, SENASA, por las razones expuestos en el cuerpo del presente acto a partir de la fecha de emisión del mismo por un periodo de cinco (5) años, los cuales estarán bajo la custodia de la Gerencia de Servicios de Salud. SEGUNDO: ORDENA a la Oficina de Acceso a la Información la publicación del presente Acto de Clasificación de información en el portal de Transparencia de la página web del Seguro Nacional de Salud para la Actualización del Servicio Permanente de Información Pública de SENASA. TERCERO: ordena a la Oficina de Acceso a la Información la socialización del presente Acto de Clasificación de Información con el personal interno del Seguro Nacional de Salud. HECHO Y FIRMADO: En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021). DR. SANTIAGO MARCELO F. HAZIM ALBAINY Director Ejecutivo del Seguro Nacional de Salud.”

Para el presidente de ADOCCO, es una violación flagrante al derecho fundamental a saber cómo se manejan los recursos del Estado dominicano, sobretodo, luego de producirse allí, uno de los intentos de defraudación mas groseros en las últimas décadas, donde servidores públicos y empresarios privados se confabularon para quedarse con los recursos destinado a la salud de usuarios tanto del régimen contributivo, como del subsidiado, estamos confiado de que la justicia dominicana por medio del Tribunal Superior Administrativo, tutelará el derecho a saber, para luego proceder con el sometimiento ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, de todos aquellos responsables, servidores públicos, así como empresarios. Concluyó.