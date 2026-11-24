PUERTO PRÍNCIPE.- Al menos seis presuntos integrantes de bandas armadas murieron y cinco fusiles fueron incautados durante una operación ejecutada por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en las inmediaciones del puente de Marassa, en la comuna haitiana de Tabarre, al noreste de Puerto Príncipe.

Según informó la propia fuerza multinacional a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el despliegue en ese enclave buscó la «protección de las infraestructuras críticas y desarticular las redes criminales armadas a lo largo de los corredores clave» del área metropolitana de la capital haitiana.

OTRAS INTERVENCIONES SIMULTÁNEAS

En paralelo, efectivos de la GSF mantuvieron activas otras intervenciones simultáneas en el barrio capitalino de Cité Soleil y al norte de la localidad de Gros-Morne, en el departamento de Artibonite, como parte de un esfuerzo coordinado destinado a «debilitar los bastiones de las pandillas y mejorar la seguridad en las comunidades afectadas».

Esta nueva ofensiva se produjo en plena intensificación de las acciones contra las bandas criminales en Haití y después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara el fallecimiento de tres militares salvadoreños en una «explosión accidental» mientras participaban en una misión para rescatar a cuatro aerotécnicos compatriotas secuestrados por las pandillas locales.