Economía Dólar era vendido miércoles a $64.40 y comprado a $63.98 Por: redacción 29/10/2025 Por JHONNY TRINIDAD SANTO DOMINGO.- La cotización del dólar se mantiene este miércoles a RD$64.40 pesos para la venta y RD$63.98 para la compra. 